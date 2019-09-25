Употребление этого продукта каждый день снижает риск инсульта на 12%

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Яйца полезны для сердца.О вреде и пользе яиц ведется много споров. Однако американские специалисты из Института EpidStat в Энн-Арборе пришли к выводу, что все же яйца являются очень полезным и крайне необходимым нашему организму продуктом.Оказывается, в яйцах содержится антиоксидант, который невероятно полезен для нормальной работы сердца. Также он способствует оздоровлению сосудов головного мозга. И при регулярном употреблении одного яйца каждый день риск инсульта снижается на 12%. А вероятность коронарной болезни сердца снижается на 3-10%.К такому выводу специалисты пришли в результате наблюдения, длившегося порядка 30 лет и охватившего 300 тысяч человек.Также исследователи отмечают, что яйца являются прекрасным источником белка. Поэтому их введение в рацион помогает снизить артериальное давление.