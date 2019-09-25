Этот недорогой продукт содержит больше Омега-3, чем красная рыба

Он может заменить дорогие продукты.Медики назвали простой и доступный продукт, который имеет в составе омега-3. С его помощью можно заменить дорогие рыбу и оливковое масло, которые в состоянии себе позволить далеко не все.Омега-3 является важной составляющей витаминного рациона, поскольку обеспечивает хорошее состояние волос, кожи и зрения. Однако в последнее время эксперты обеспокоены, что в рыбе могут содержаться токсичные вещества, также не всем категориям граждан такой дорогостоящий продукт по карману, как и натуральное оливковое масло. Аналогом могут послужить водоросли, которыми обычно и питаются подводные жители. Они менее подвержены загрязнителям, а также служат источником не только омега-3, но аминокислот, витаминов и антиоксидантов.В рамках исследования ученые выяснили, что водоросли могут быть настолько же полезны, как лосось или продающиеся в аптеке добавки с рыбьим жиром. Микроводоросли уже имеются в доступе в форме капсул, а также капель.