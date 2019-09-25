Этот продукт делает похудение на 80% эффективнее

Диетологи заявили о пользе йогурта.Благодаря включению в свой рацион йогурта можно добиться того, что процесс похудения будет происходить на 80% эффективнее. Выводы сделаны по итогам работы ученых, а во главе исследования стоял доктор Майкл Земель.Чтобы добиться потери лишних кг, необходимо отдавать предпочтение свежему и натуральному йогурту, который не имеет в составе вредных добавок и сахара. Даже трех стандартных порций продукта в день достаточно для того, чтобы обеспечить организму требуемый запас кальция, предупреждающего организм об отсутствии необходимости осуществлять накопление жира. Исследование показало, что использующие йогурт как перекус люди, съедающие не более 1200 ккал в день, худеют быстрее и эффективнее, нежели те, кто поглощают меньше калорий, но отказываются от перекусов.Итоги демонстрируют, что те, кто сделал йогурт частью своей диеты, на 22% более эффективно теряли вес, и на 81% — жир в области живота. Кроме того, продукт помогал худеющим людям лучше сохранять мышечную массу.