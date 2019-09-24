Страшнее онкологии: названы болезни, не поддающиеся лечению

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Самые страшные заболевания.С позиции медицины, существует ряд недугов, которые страшнее рака, так как полностью не поддаются лечению.Эксперты назвали 5 самых страшных болезней.Лихорадка Марбург. Подхватить ее можно через поврежденные участки кожного покрова. Врачи в состоянии только облегчить симптомы — действенного лекарства от данного недуга пока не существует. Согласно статистике, выживают лишь 10% заразившихся.Бешенство. Данный недуг считался неизлечимым вплоть до 2005 года. Сейчас же есть препарат, который в состоянии помочь больным, но далеко не всем. За все время его применения выздороветь удалось единицам.Прогрессирующая фибродисплазия. Данный недуг передается генетически. У больного с возрастом все суставы необратимо превращаются в кости.Фатальная семейная бессонница. Данное заболевание также является наследственным и при этом крайне редким. На планете официально зарегистрировано лишь 40 семей с таким диагнозом.«Коровье бешенство». Медики отмечают, что если болезнь запущена, то шансы на поправку фактически отсутствуют.Эксперты полагают, что данные заболевания страшнее онкологии.