Этот молочный продукт полезен для сердца и сосудов

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Сыр защищает сосуды от натрия.Медики рассказали, насколько полезен сыр для ваших сосудов.Так, врачам удалось доказать, что обычный сыр может защитить ваши сосуды от того вредного воздействия, который оказывает на них натрий. Вероятнее всего, такое плодотворное действие этого продукта на нашу кровеносную систему можно объяснить тем, что в сыре содержится очень большое количество природных антиоксидантов.К таким необычным выводам ученым удалось прийти в ходе эксперимента.Первым делом, они попросили всех участников эксперимента придерживаться диеты, в которой был очень высокий процент продуктов, которые содержат натрий. Из-за подобного питания, вскоре выяснилось, что сосуды исследуемых людей начали испытывать определенный дискомфорт, а позже у них и вовсе начали провялятся некоторые дисфункции.Самым интересным оказался второй этап эксперимента. Здесь участников попросили добавить в их рацион четыре порции сыра в день. Как ни странно, но после этой простой махинации все проблемы с сосудами испытуемых исчезли.Так, по мнению самих авторов исследования данное открытие будет очень полезно человечеству. Употребление сыра может значительно минимизировать риски от большого потребления солей.Уже давно ученые говорят о том, что уменьшение количества натрия в еде позитивно сказывается на здоровье, но для некоторых даже подобные аргументы не слишком убедительны для того, чтобы потреблять меньше соли в еде.Авторы исследования подчеркивают тот факт, что когда вы употребляете в пищу молочные продукты, и в частности сыра, то это может быть очень хорошей альтернативой для снижений нагрузок и риска на сердечно-сосудистую систему.