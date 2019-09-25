Как быстро похудеть: хитрые приемы для ленивых

Советы диетологов о том, как похудеть людям с ленивым характером.Жесткие диеты и высокая физическая активность оказываются непосильным делом для некоторых людей, желающих расстаться с лишним весом. Из-за своей лени многие люди отказываются от таких серьезных подходов.Эксперты назвали некоторые хитрые приемы, которые позволяют сбросить килограммы даже отъявленным лентяям.Первый прием заключается в ежедневном употреблении продуктов с клетчаткой. Клетчатка отличнорегулирует пищеварение, снижает аппетит, убирает чувство голода и не допускает перееданий.Второй не менее важный лайфхак – правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой питьевой воды помогает повышать скорость обмена веществ и успешно избавляться от лишних килограммов.Когда вы находитесь дома, важно, чтобы 2/3 свободного времени были заняты. Это поможет не делать ставку на еду от скуки.Еще один прием заключается в меньшей покупке продуктов. Исследования ученыхдоказали, что если у человека на столе присутствуют только необходимые продукты, то насыщение наступает быстрее, чем от переедания.