Как быстро похудеть: хитрые приемы для ленивых
Жесткие диеты и высокая физическая активность оказываются непосильным делом для некоторых людей, желающих расстаться с лишним весом. Из-за своей лени многие люди отказываются от таких серьезных подходов.
Эксперты назвали некоторые хитрые приемы, которые позволяют сбросить килограммы даже отъявленным лентяям.
Первый прием заключается в ежедневном употреблении продуктов с клетчаткой. Клетчатка отличнорегулирует пищеварение, снижает аппетит, убирает чувство голода и не допускает перееданий.
Второй не менее важный лайфхак – правильный питьевой режим. Употребление достаточного количества чистой питьевой воды помогает повышать скорость обмена веществ и успешно избавляться от лишних килограммов.
Когда вы находитесь дома, важно, чтобы 2/3 свободного времени были заняты. Это поможет не делать ставку на еду от скуки.
Еще один прием заключается в меньшей покупке продуктов. Исследования ученыхдоказали, что если у человека на столе присутствуют только необходимые продукты, то насыщение наступает быстрее, чем от переедания.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий