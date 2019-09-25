Названы лучшие продукты для блеска и роста волос

В холодное время года состояние волос существенно ухудшается, как и их внешний вид, а виной тому переменчивая погода, ветер, осадки, головные уборы и прочие сезонные факторы.Потому так важно уделить здоровью волос максимум внимая и поддержать их комплексом мер, в том числе – полезным питанием.По словам косметологов, к здоровью и красоте волос нужно подходить комплексно. Ведь на их состояние влияет не только внешние факторы, но и внутренние. Т.е. наш рацион, образ жизни, вредные привычки.«Осенью на свое ежедневное меню нужно обратить особое внимание, ведь волосы получают питание и витамины не столько от шампуней, средств для ухода, бальзамов и масок, сколько от продуктов питания, в которых содержаться нужные им витамины и микроэлементы. Потому в межсезонье есть смысл употреблять чаще морепродукты и рыбу, особенно сельдь, форель, сардины, в которых содержатся полезные Омега-кислоты, способствующие укреплению волос» — отметила экспертКуринные яйца и мясо птицы также очень важны в рационе, так как увеличивают скорость обменных процессов в коже. При частом употреблении этих продуктов волосы быстрее восстанавливаются и растут.«Орехи и растительные масла богаты витамином Е, который придает блеск и питает волосы. За крепость волос отвечает витамин Д, найти который можно в икре, молоке и молочных продуктах, говяжьей печени. Нужен волосам бета-каротин — он содержится в зелени», — рассказала специалист.