Названы лучшие продукты для блеска и роста волос
Потому так важно уделить здоровью волос максимум внимая и поддержать их комплексом мер, в том числе – полезным питанием.
По словам косметологов, к здоровью и красоте волос нужно подходить комплексно. Ведь на их состояние влияет не только внешние факторы, но и внутренние. Т.е. наш рацион, образ жизни, вредные привычки.
«Осенью на свое ежедневное меню нужно обратить особое внимание, ведь волосы получают питание и витамины не столько от шампуней, средств для ухода, бальзамов и масок, сколько от продуктов питания, в которых содержаться нужные им витамины и микроэлементы. Потому в межсезонье есть смысл употреблять чаще морепродукты и рыбу, особенно сельдь, форель, сардины, в которых содержатся полезные Омега-кислоты, способствующие укреплению волос» — отметила эксперт
Куринные яйца и мясо птицы также очень важны в рационе, так как увеличивают скорость обменных процессов в коже. При частом употреблении этих продуктов волосы быстрее восстанавливаются и растут.
«Орехи и растительные масла богаты витамином Е, который придает блеск и питает волосы. За крепость волос отвечает витамин Д, найти который можно в икре, молоке и молочных продуктах, говяжьей печени. Нужен волосам бета-каротин — он содержится в зелени», — рассказала специалист.
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