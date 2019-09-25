Почему лучше принимать ванну: названы семь причин

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Ванна – это хороший способ не только расслабиться в конце долгого дня, но и получить удовольствие.Ванна с морской солью замедляет старение.Морская соль активизирует обменные процессы в тканях, улучшает кровообращение, регенерирует клетки, снимает отеки и повышает эластичность кожи. Добавь в теплую ванну 200-300 г натуральной морской соли без красителей и отдушек и полежи в ней в течение 20 минут.Ванна снимает мышечную боль.Теплая вода расслабляет мышцы, помогая им быстрее восстанавливаться после физических нагрузок. Кроме того, в воду можно добавить различные соли или эфирные масла, которые также помогут облегчить боль.Ванна очищает кожу так же, как душ.Многие люди считают ванну менее гигиеничной, чем душевую кабину. На самом деле, если ты принимаешь ванну после обычного дня, она очищает кожу не хуже, чем душ. Кроме этого, ванна помогает лучше раскрыть поры и предотвратить появление акне. Отдать предпочтение душу стоит только после занятий спортом, работы в саду или пляжного отдыха.Горячая ванна помогает снизить уровень сахара в крови.Полчаса, проведенные в умеренно горячей ванне, могут уменьшить уровень сахара и глюкозы в крови. Исследование, опубликованное в Journal of Diabetes Science and Technology, доказывает, что люди, принимающие ванну 6 раз в неделю хотя бы по полчаса, худели в месяц минимум на 1 кг, никак не изменяя рацион и образ жизни.Ванна способствует похудению.Ванна может сжечь больше калорий, чем тренировка в спортзале. Дело в том, что горячая вода заставляет работать сердце быстрее и сильнее, стимулируя кровообращение, выводя лишнюю жидкость и очищая нашу лимфосистему.Ванна полезна для кожи.Ванны с содой успокаивают раздраженную кожу, снимают симптомы аллергических и воспалительных реакций. Насыпьте 200 г пищевой соды в горячую ванну и полежи в ней в течение 20 минут. А чтобы сделать кожу мягкой и гладкой, добавь в воду 50 г глицерина.Ванна помогает быстрее заснуть.В 1985 году ученые Дж. Э. Хорн и Э. Дж. Рид доказали, что теплая ванна увеличивает температуру тела, расширяет сосуды и способствует быстрому погружению в сон. В воду можно добавить несколько капель лавандового, розового или ромашкового масла – они обладают успокаивающими свойствами и помогают легче уснуть.