Почему нельзя есть картофель: ответ ученых

Ученые из японского Центра по профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний в Осаке на основании проведенных исследований, установили, что картофель способен нанести вред здоровью человека.По данным исследователей, регулярное употребление картошки увеличивает риск развития такого опасного заболевания, как диабет второго типа.Клубни картофеля содержат большое количество крахмала, при этом содержание клетчатки, витаминов и минералов в картофеле минимально. При употреблении картошки в горячем виде крахмал усиленно поднимает уровень глюкозы в крови.Кроме того, те, кто привык употреблять картофель ежедневно в различных блюдах повышают риск возникновения заболеваний поджелудочной железы на 33%. При наличии таких заболеваний, употребление картофеля вызывает обострение, отмечают ученые.