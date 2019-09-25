Почему нельзя есть картофель: ответ ученых
По данным исследователей, регулярное употребление картошки увеличивает риск развития такого опасного заболевания, как диабет второго типа.
Клубни картофеля содержат большое количество крахмала, при этом содержание клетчатки, витаминов и минералов в картофеле минимально. При употреблении картошки в горячем виде крахмал усиленно поднимает уровень глюкозы в крови.
Кроме того, те, кто привык употреблять картофель ежедневно в различных блюдах повышают риск возникновения заболеваний поджелудочной железы на 33%. При наличии таких заболеваний, употребление картофеля вызывает обострение, отмечают ученые.
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