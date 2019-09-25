Остановить старение и продлить жизнь поможет этот продукт

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Продукт содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного повреждения и старения.Грибы — это продукт природного происхождения, который является не только очень вкусным, но и весьма полезным. Главная ценность их в богатом витаминном составе.Диетолог Джульетта Келлоу заявила, что грибы — это лучший продукт для долголетия. Если употреблять их два раза в неделю, то старость отменяется.Всё дело в составе продукта. Грибы содержат белки, 18 аминокислот, антиоксиданты эрготионеин и глутатион, которые защищают клетки от окисления и замедляют старение. В их составе есть витамины А, В, РР, Е и D. Они благотворно влияют на нервную систему, делают кожу более гладкой и здоровой, улучшают состояние ногтей, волос.Лецитин, которые есть в составе, помогает очистить сосуды и избежать атеросклероза, инфарктов и инсультов. Кроме того, учёные доказали, что продукт обладает противораковым свойством из-за содержания бета-глюкана.Таким образом продукт защищает от самых опасных недугов и позволяет прожить минимум до 80 лет. Конечно при условии, что человек ведёт здоровый образ жизни, отказался от пагубных привычек и питается сбалансировано.Диетологи считают, что более полезны лесные грибы, собранные в экологически чистой зоне. Но если нет возможности употреблять их, то вешенки и шампиньоны тоже сойдут.Врачи согласны с мнением диетологов, однако предупреждают, что есть грибы более двух раз в неделю не рекомендуется. Потому что они считаются тяжёлой пищей, за счёт содержания белка хитина. Кроме того, они противопоказаны людям со слабой печенью, панкреатитом проблема с желудком.