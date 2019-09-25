Назван рецепт средства для профилактики простуды и гриппа

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Отвар шиповника не только укрепляет иммунитет и спасает от простуд, но и придает сил в течение тяжелого дня. Главное условие – он должен быть правильно приготовлен.При правильном приготовлении теплый чай из шиповника заменит витамины, иммуностимуляторы и лимоны во время простуды.«Шиповник важно правильно заварить, чтобы не разрушить все полезные витамины и микроэлементы, которые в нем содержатся. Перед приготовлением чая измельчите ягоды вместе с семенами. Три столовые ложки ягод нужно залить кипятком в термосе и оставить на ночь. К утру витаминный отвар будет готов», — отметила врач«Если добавить в теплый отвар несколько ложек меда, — вы получите просто ударную дозу витаминов, которая стане мощным щитом от бактерий и вирусов. Такой чай можно пить ежедневно во время сезона простуд, побочных эффектов он не имеет, если, конечно, вы не будете употреблять его литрами», — говорит врач.При этом очень важно, чтобы напиток настоялся не менее 12 часов, в ином случае большинство витаминов просто не успеют попасть в воду.