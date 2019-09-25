В чем положительные стороны лишнего веса: ответ врачей
Отметим — речь идет не об ожирении, а именно о полноте, когда ИМТ (индекс массы тела) показывает некритичный избыток.
В чем положительные стороны лишнего веса?
Полное лицо выглядит свежее и моложе, чем худое.
Обладатели лишних килограммов имеют более крепкий иммунитет.
Лишние килограммы защищают и от развития слабоумия. Этот факт установили британские ученые после анализа карт двух миллионов пациентов. Риск развития синдрома Альцгеймера у таких людей ниже на 18%.
При лишнем весе присутствует большой запас энергии.
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