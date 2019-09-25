В чем положительные стороны лишнего веса: ответ врачей

Медики привели случаи, в которых лишний вес является положительным аспектом.

Отметим — речь идет не об ожирении, а именно о полноте, когда ИМТ (индекс массы тела) показывает некритичный избыток.

В чем положительные стороны лишнего веса?

Полное лицо выглядит свежее и моложе, чем худое.

Обладатели лишних килограммов имеют более крепкий иммунитет.

Лишние килограммы защищают и от развития слабоумия. Этот факт установили британские ученые после анализа карт двух миллионов пациентов. Риск развития синдрома Альцгеймера у таких людей ниже на 18%.

При лишнем весе присутствует большой запас энергии.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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