В чем положительные стороны лишнего веса: ответ врачей

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Медики привели случаи, в которых лишний вес является положительным аспектом.Отметим — речь идет не об ожирении, а именно о полноте, когда ИМТ (индекс массы тела) показывает некритичный избыток.В чем положительные стороны лишнего веса?Полное лицо выглядит свежее и моложе, чем худое.Обладатели лишних килограммов имеют более крепкий иммунитет.Лишние килограммы защищают и от развития слабоумия. Этот факт установили британские ученые после анализа карт двух миллионов пациентов. Риск развития синдрома Альцгеймера у таких людей ниже на 18%.При лишнем весе присутствует большой запас энергии.