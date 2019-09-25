Диетологи рассказали, чем питаться зимой, чтобы не растолстеть

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Рекомендуется чаще есть супы.Как известно, в период похолодания люди генетически запрограммированы на прибавление веса. Зимой наш организм работает на сохранение тепла и создание «утепляющей» жировой прослойки.Поэтому мы набираем килограммы и по законам природы и по собственному желанию, особенно когда наступают новогодние торжества.Диетологи советуют в холодный период года запомнить несколько правил для зимней диеты.Эксперты не рекомендуют резко ограничивать количество калорий — это опасно, ибо может снизить иммунитет и открыть путь инфекциям, простудам и гриппам.Главное — определить набор необходимых организму зимой продуктов. Это нежирные борщи (лучше на курином бульоне), овощные супы и каши, похлебки из фасоли и гороха. Это салаты с растительным маслом, винегреты и квашеная капуста. Это блюда из запеченной печени и жирных сортов морской рыбы. Хлеб предпочтителен из муки грубого помола. Это также сливочное масло, сухофрукты и мед. Это все овощи и фрукты, какие есть.Диетологи не советуют выбирать монодиеты, основанные на потреблении лишь одного или двух-трех продуктов.Необходимо воздерживаться от диет, предлагающих сыроедение, то есть употребление большинства продуктов в сыром виде, а также от диет, полностью исключающих глюкозу и любых жиров.В зимнем меню главным блюдом должен быть суп. Тарелка супа в обед творит чудеса — вы поглощаете пищи на 100 калорий меньше, чем обычно в течение дня.Вода, которая содержится в пище, в отличие от обычной воды, которую мы просто пьем, способствует более медленному опустошению желудка. То есть, ощущение сытости сохраняется дольше, а калорий при этом меньше.Любопытна финская диета, в который разработан суп. К слову, в Финляндия очень много людей с избыточным весом, поэтому правительство этой страны профинансировало разработку специальной «северной» диеты, которая идеально подойдет и нам. За месяц финской диеты – теряется от 2 до 4 лишних килограммов.Основное блюдо финской диеты для зимы – суп. Готовить его удивительно легко. Понадобится лук (500 г), сельдерей (300 г), морковь (250 г), капуста (250 г), петрушка (250 г), лук-порей (200 г), цветная капуста (200 г), чеснок (1 головка), томатный сок (1 ст.), черный перец, базилик, петрушка, укроп, эстрагон (по вкусу).Сначала надо очистить, порезать и варить овощи до готовности. Овощной бульон слить. Затем в блендере измельчить овощи в пюре, добавить в него томатный сок и специи, и варить еще 10 минут. Если суп покажется вам густым – разбавить овощным бульоном.Кроме этого супчика, есть еще масса рецептов легкого первого блюда, стоит только пофантазировать.На второе лучше всего подойдут рыба и птица, ибо зимой без белковой пищи не обойтись. Предпочтение стоит отдавать индюшке, курице, постной говядине. В рационе обязательно должна быть жирная рыба типа лосося, форели, макрели.На гарнир подойдут каши, овощные рагу и овощные пюре.На десерт подойдут орехи и сухофрукты. Безусловно, свежие гранаты, мандарины, киви апельсины — просто необходимо есть, когда за окном кружится вьюга.