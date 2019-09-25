Медики назвали натуральные альтернативы мясу

Чем опасны заменители мяса.Австралийские учёные выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья, так как содержат слишком много соли, сахара и жира. Отчёт об исследовании этих продуктов опубликован на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.Дело в том, отмечают учёные, что заменители мяса во время производства подвергаются значительной обработке и содержат большое количество соли. В одной порции растительного бекона, гамбургеров и сосисок, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли.В среднем, люди, которые предпочитают заменители обычному мясу, потребляют вместе с альтернативными продуктами в три раза больше соли, чем нужно организму. Кроме того, они могут содержать слишком много жира и сахара.Наибольшее количество соли содержит растительный бекон (2 г. соли на 100 г. продукта), отмечается в исследовании.Употребление слишком большого количества соли связано с высоким кровяным давлением, что является основным фактором риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.Специалисты советуют всем контролировать количество соли в своём рационе, делая выбор в пользу более простых растительных альтернатив мясу, например, сыра тофу, бобовых, а также свежих овощей и грибов.