Диетолог рассказал, какие привычки полезны перед сном

Полезные вечерние ритуалы.Если с утра вы часто чувствуете себя уставшей и разбитой, возможно, дело в неправильном отходе ко сну. Врач-диетолог Анна Орехова поделилась на своей странице в Instagram списком полезных вечерних ритуалов, которые помогут вам изменить ситуацию.Она перечислила 5 вещей, которые стоит сделать перед сном, чтобы утром чувствовать себя просто замечательно.Ужинать за 3 часа до снаЗачем? Чтобы не сорваться перед сном на бутерброд с колбасой, а спокойно лечь спать. А что делать, если даже после ужина хочется есть? Можно выпить кефир, перекусить овощами, а если совсем тяжко, то съесть отварное яйцо.Йога/растяжка/прогулка вечеромПочему? Отличный вариант активности, который не напрягает после рабочего дня, плюс может помочь уснуть.Спланировать рацион на день/собрать обед, перекус с собойНе только устранит срывы, но и сэкономит ваше время. ?Проветрить комнату/использовать темные шторы/убрать телефонВсе это актуально не только для тех, кто страдает бессонницей, а просто, как правило перед сном, которое помогает лучше отдохнуть.А что-то из ваших любимых занятий — ваше хобби, фильм, музыка, книга, ванна, маска для лица, разговор с подругой, а лучше просто ложитесь спать пораньше, на следующий день точно поблагодарите сами себя.