Медики выяснили, какие вирусы не убивают антисептики

Японские ученые сделали важное открытие.Антисептики для рук являются весьма популярными бактериальными средствами. Большинство людей считают их хорошим способом очистки рук.Новое исследование японских ученых ставит под сомнение эффективность спиртовых антисептиков против вируса гриппа, в частности от гриппа типа А, рассказали в CIDRAP.Исследователи Киотского университета провели исследования, свидетельствующие, что дезинфекторам для рук на основе этанола необходимо быть 4 минуты в контакте с вирусом гриппа типа А, чтобы убить его.Через 2 минуты контакта – вирус был все еще активен.Вероятная причина неэффективности антисептиков – это слизь, которая окружает вирус.Антисептик действует как гидрогель и защищает вирус от этанола.«Мы поняли, что защитный эффект слизи сильнее, чем мы ожидали», – утверждает главный автор исследования доктор Ріохей Хиросэ.Такое исследование может изменить практику медицинских работников по использованию спиртовых антисептиков для быстрой дезинфекции.Недавно Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также Всемирная организация здравоохранения рекомендовали использовать этаноловые антисептики для дезинфекции в течение 15-30 секунд.Японские ученые предполагают, что эти рекомендации могли основываться на предыдущих исследованиях, во время проведения которых слизистый слой вируса уже был высохшим.Тогда антисептики действительно действовали в течение 30 секунд.Также этанол был действенным в течение этого времени, когда вирус содержался в слюне.Следовательно, единственным правильным решением будет рекомендация – мыть руки!По словам исследователей, мытье рук даже без мыла деактивирует вирус гриппа типа А в течение 30 секунд.«В нашем исследовании мытье рук проводили без мыла. Это было достаточно эффективным против вирусов гриппа. Но мытье рук с мылом дает более надежный антисептический эффект», – говорит он.Итак, согласно исследованию, мытье рук с мылом все еще остается лучшей профилактикой инфекций.