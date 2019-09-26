Врачи сообщили, какой вид копчения рыбы наиболее опасен

В чем вред копченой рыбы.Научные сотрудники рассказали, чем может быть опасна сушеная и копченая рыба.Как утверждают эксперты, употребление некоторых видов рыбы может привести к негативным последствиям для здоровья.В частности отмечается, что изделия из рыбы могут нарушить работу печени, желчного пузыря, а также поджелудочной железы и иных органов, а все из-за такого недуга, как описторхоз, который провоцируется плоскими паразитическими червями.Эксперты также подчеркнули, что навредить организму может рыба, которую подсушили или подкоптили без соблюдения правил обработки и приготовления.Однако самой опасной является рыба холодного копчения, которая приготовлена в фабричных условиях, от такой продукции лучше вовсе отказаться.