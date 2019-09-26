Назван повседневный овощ, помогающий сбросить лишний вес

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Что запускает процессы для похудения.Эксперты в области красоты и похудения назвали очередной вердикт по вопросу похудения, назвав один из лучших овощей для этого.Исследование показало, что морковь помогает успешно бороться с лишним весом, помогая запускать необходимые процессы для похудения.Сырая морковь полезна при проблемах с пищеварением. Таким образом, натертая морковь помогает решить проблему «ленивого кишечника». Однако, это далеко не все полезные свойства. Установлено, что морковь замедляет старение и снижает риск онко-заболеваний.Овощ также полезен для зрения и иммунитета. С этой целью рекомендуют употреблять свежевыжатый морковный сок.Помимо оздоровления, организму морковь также помогает и похудеть. Это происходит за счет ускорения обмена веществ и вывода излишков холестерина.