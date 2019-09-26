Врачи перечислили продукты, которые лучше не сочетать с кефиром

Какие продукты полезно есть вместе.Эксперты рассказали, какие продукты не стоит употреблять в вашем рационе вместе.Если вы сторонники кисломолочной продукции, то вам стоит обратить внимание на несколько подсказок, которые помогут вам избежать расстройств пищеварения из-за несовместимости продуктов.Никогда не сочетайте кефир с такими продуктами:Виноград;Манго;Огурцы;Грибы.Кроме того, для кефирной диеты лучше не использовать те фрукты, которые не растут в вашем регионе. Организм будет усваивать их хуже, чем родные яблоки, сливы и груши.Кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:Яблоки;Груши;Смородина;Малина;Практически все овощи.Но, в целом, этот продукт не слишком любит посторонние добавления во время приема пищи. Поэтому все же лучше употреблять его самостоятельно.