Врачи объяснили, нужно ли закрывать рот при чихании и кашле

Как избежать осенней простуды.Считаете, что осенней простуды невозможно избежать? Это вовсе не так. Если отказаться от некоторых вредных привычек, то можно предупредить многие заболевания.Всё нужно потрогать!Эта привычка, наверное, знакома каждому. При езде в автобусе нам нужно прикоснуться ко всем поручням, потому что иногда бывает неудобно стоять.Если мы находимся в каком-то общественном месте, то потом забываем помыть руки. А вы знаете, сколько микробов живет на тех же поручнях в автобусе или метро?Общественные туалеты, пистолеты на заправках, кнопки банкоматов и т. д. Если интересно, то можно почитать список самых грязных предметов, он может удивить вас.Игнорирование чужой заразыНекоторые люди называют это глупостью, а некоторые вежливостью. К примеру, коллега сильно заболел, во время того, когда он чихает, вы все равно продолжаете стоять рядом с ним.Микробы в момент кашля и чихания могут распространяться на 3 метра. Это можно считать оружием массового поражения.Естественно, просто уйти от больного человека будет не очень красиво. Достаточно просто стать бок о бок с ним, так вы снизите риск заражения. После рукопожатия необходимо обязательно помыть руки с мылом.Кран в общественном местеЕсли вам довелось посетить общественный туалет, то необходимо помнить, что ручки крана являются самым грязным местом после унитаза.Чтобы закрыть кран, необходимо обернуть свою руку бумажным полотенцем. Так вы убережете себя.Прикосновения к лицуЕсли верить исследованиям, то каждый человек в течение дня прикасается к своему лицу не меньше чем 16 раз. Это очень много, попробуйте проследить за собою.Очень часто возникает желание что-то почесать или просто прикоснуться к лицу. Иногда создается впечатление, что людям просто нечем занять свои руки.На самом деле каждое прикосновение к лицу — это новая возможность подхватить какой-то вирус. Перестаньте постоянно ощупывать его.Таким образом вы переносите бактерии ближе к своему рту. Также чем чаще мы прикасаемся к нему, тем больше вымазываем. Это приводит к тому, что кожа становится жирной и неухоженной. Поверьте, это далеко не та привычка, которая необходима человеку.Закрываем рот руками при чихе или кашлеЭтого не следует делать по двум причинам. Первое: когда человек чихает, то будучи еще здоровым просто переносит бактерии к себе в рот.Естественно, заболеть после этого можно намного быстрее. Ведь бактерии оседают на наших ладонях и пальцах, и мы являемся их переносчиками.Второе: когда человек уже болен, то, прикрывая рот рукой во время чиха, он таким образом распространяет бактерии по общественному транспорту, улице и т. д.Происходит это также. Бактерии оседают на руках, а потом человек прикасается ко всему и таким образом разносит бактерии.Другие люди берутся после вас за поручни в метро, а потом прикасаются к лицу. Все, цепочка запущена. Соблюдайте элементарные правила гигиены.Конечно, никто не говорит, что следует чихать, не прикрывая рот. Однако для этого есть платок, и он должен быть в кармане у каждого культурного человека.