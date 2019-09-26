Медики подсказали, как нужно есть виноград для защиты от рака

Какая часть ягод содержит антиоксиданты.В виноградных косточках содержатся мощные антиоксиданты, в частности, токоферол. Они настолько сильны, что способны предотвратить некоторые виды онкологии.Также семена винограда укрепляют кровеносные сосуды и очищают кровь от вредных веществ. Особенно рекомендуется не пренебрегать косточками людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Польза виноградных косточек связана с высоким содержанием витамина Е, а также кальция и калия. Виноградные косточки используют для получения ценнейшего растительного масла, муки и виноградного порошка.При регулярном употреблении в пищу винограда с косточками организм будет защищён от стрессов. Кроме того, виноградные косточки выступают как природный антиоксидант и препятствуют процессам старения.Многие производители БАДов используют экстракты, полученные на основе виноградных косточек, в процессе производства своей продукции.Теперь о противопоказаниях. Медики не рекомендуют поглощать виноградные косточки в больших количествах. Это может спровоцировать аппендицит, а также проблемы с желудком и кишечником.