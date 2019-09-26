Медики подсказали, как уберечься от язвы и гастрита

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Обострение болезни органов ЖКТ или поджелудочной может проявляться расстройствами желудка, высокой температурой, резкой болью под левым ребром и прочими симптомами.«Профилактика обострений болезни поджелудочной – это, прежде всего, правильное питание. В самый сложный период в обязательном порядке откажитесь от алкоголя, жирного, острого, соленого и копченого. Ешьте здоровые продукты, обработанные паром, отваренные, печеные. Ну а если обострение произошло, то лучше поголодать (до двух суток) и взять больничный и, хотя бы, день придерживаться постельного режима», — рассказала врач.В качестве поддерживающей терапии следует принимать ферменты, усиливающие работу поджелудочной.Осенью нередко происходят и обострения болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).«Всему виной неправильное питание, переход на более жирную и тяжелую пищу, «офисные» перекусы тяжелыми и малополезными продуктами, постоянные стрессы и снижение иммунитета», — пояснила медик.Гастрит напоминает о себе «тупой» болью в желудке, чувством тяжести и изжогой, резкими и болезненными спазмами, тошнотой и вздутием желудка. Профилактика этих недугов довольно проста – питаться правильно и придерживаться всех рекомендаций врача. Есть нужно часто, но понемногу, а перерывы между приемами пищи не должны превышать 3 часов. Исключите алкоголь, кофе и газированные напитки. Поддержите желудок настоями льна, липы, березовых почек.