Работа в ночную смену грозит ожирением

У людей, работающих в ночные смены или вынужденных ездить по странам с разными часовыми поясами, чаще, чем у остальных случается воспаление кишечника, а также имеется высокая склонность к набору веса.

По данным исследователей, функции группы иммунных клеток ILC3, влияющих на здоровье кишечника, находятся под прямым контролем мозга.

В связи с этим отсутствие отдыха или изменение привычек сна способны нанести не только серьезные последствия для здоровья, но и привести к целому ряду заболеваний.

Если человек имеет неполноценный режим отдыха, то число иммунных клеток ILC3 в организме уменьшается. Из-за этого нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в теле человека.
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