Работа в ночную смену грозит ожирением
По данным исследователей, функции группы иммунных клеток ILC3, влияющих на здоровье кишечника, находятся под прямым контролем мозга.
В связи с этим отсутствие отдыха или изменение привычек сна способны нанести не только серьезные последствия для здоровья, но и привести к целому ряду заболеваний.
Если человек имеет неполноценный режим отдыха, то число иммунных клеток ILC3 в организме уменьшается. Из-за этого нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в теле человека.
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