Медики объяснили, кому нельзя употреблять растительное молоко

Рынок альтернативной молоку продукции постоянно расширяется, и интерес к нему растёт. Однако эксперты подчеркивают, что эти продукты могут подходить взрослым, но не детям.Каждый год появляется всё больше материалов о том, насколько неполезным для нас является молоко и молочные продукты. Именно поэтому растет рынок альтернативных молоку продуктов, где потребителям предлагается кокосовое и рисовое молоко, другие виды немолочной продукции. Однако эксперты предупреждают, что все они не должны употребляться большинством детей моложе 5 лет.Педиатры настаивают на том, что эти альтернативы молока в реальности его заменить не могут, так что если у ребёнка нет абсолютных противопоказаний, он должен употреблять молоко и молочные продукты.Напомним, что в молоке содержится не только значительное количество кальция, в нём сбалансированный уровень витамина D, В12, калия и белков, а также множество других нутриентов. И всё это можно найти в одном напитке, а не пичкать малыша самыми разными добавками и продуктами, содержащими эти компоненты. Данные компоненты очень важны для здорового роста и развития ребенка. Что же касается немолочных альтернатив, тот за исключением соевого молока, в этих продуктах не постоянно не хватает тех или иных нутриентов, а даже те, что имеются, как бы растворяют нутриенты, которые дети получают от других здоровых напитков.В США и многих других странах отмечается рост детских аллергий, связанных с невосприимчивостью к лактозе. Это один из основных компонентов молока, и поэтому родители обращаются за альтернативой молочных продуктов, имеющей достаточное количество питательных веществ. Именно это и приводит к буму данного рынка. Однако некоторые напитки могут быть богаты белками, другие содержать волокна, третьи — витамины, но ни один из них не сочетает в себе такого уникального набора полезных питательных веществ, как молоко. Кроме того, эти альтернативы содержат еще и большое количество калорий, что может привести к росту веса у ребенка.