Медики назвали продукты, которые нужно замачивать перед потреблением

Орехи, семечки, зерновые и бобовые — известный источник белка и полезных жиров.Их нужно обязательно добавить в свой рацион. Но не все знают, что эти продукты нужно активизировать перед потреблением.Фитиновая кислота — насыщенная циклическая кислота, которая является основной формой сохранения фосфора во многих тканях растений, особенно в отрубях и семенах. Встречается в составе злаков и зерновых культурах.Стоит помнить, что для активирования подходят лишь необжаренные орехи. Лучше всего покупать орехи в скорлупе и очищать их самому.Активация — простой процесс. Для этого надо всего лишь залить продукт чистой фильтрованной водой.Для активации большинства орехов, например, кешью, понадобится всего несколько часов, а вот бразильский орех — стоит оставить на ночь.