Медики назвали продукты, которые нужно замачивать перед потреблением
Их нужно обязательно добавить в свой рацион. Но не все знают, что эти продукты нужно активизировать перед потреблением.
Фитиновая кислота — насыщенная циклическая кислота, которая является основной формой сохранения фосфора во многих тканях растений, особенно в отрубях и семенах. Встречается в составе злаков и зерновых культурах.
Стоит помнить, что для активирования подходят лишь необжаренные орехи. Лучше всего покупать орехи в скорлупе и очищать их самому.
Активация — простой процесс. Для этого надо всего лишь залить продукт чистой фильтрованной водой.
Для активации большинства орехов, например, кешью, понадобится всего несколько часов, а вот бразильский орех — стоит оставить на ночь.
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