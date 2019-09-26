Названы болезни, которые обостряются осенью

В период так называемого «межсезонья» человеческий организм острее реагирует на негативные факторы и более уязвим.Кроме того, как известно. В начале осени и весны организм переживает перестройку на новый «режим» и потому его защитные силы крайне ослаблены. Именно потому в этот период чаще всего дают о себе знать хронические недуги и впервые проявляются ранее неизвестные.Защитите сердце!Сердце испытывает на себе все тяготы современной жизни, страдает от стрессов, плохой экологии и напрямую принимает на себя удары прочих внешних факторов, оно работает без остановки и никогда не отдыхает. А при наличии хронических недугов, осенью сердечно-сосудистая система, подвержена особому риску. Поскольку именно осенью скачки атмосферного давления наиболее ощутимы, а погода может меняться молниеносно, всем «сердечникам» стоит относиться к своему здоровью очень внимательно и вовремя реагировать на какие-либо изменения.«Стать причиной обострения проблем с сердцем могут не только сильные переживания, вредные привычки, но и переохлаждение, простуда, усталость и повседневные стрессы. При этом лечить пациенты зачастую берутся только симптомы, впрочем, когда недуг уже «накрыл», иного выхода, пожалуй, и не остается. Но куда действеннее не ждать, пока заболит сердце или закружится голова, а поберечь свой организм заранее. Главной профилактической мерой является полноценный сон и правильный режим. Спать нужно не менее 8-9 часов, как можно чаще бывать на свежем воздухе, сбалансированное питание с обилием круп, овощей и фруктов. Не лишним будет дополнительный прием поливитаминных комплексов для укрепления иммунитета», — посоветовала врач Виктория Савицкая.Важно научиться полноценно отдыхать и оставлять стрессы «за дверью», вместо просмотра телевизора, пока погода еще относительно хорошая, гулять по вечерам.Если лечащий врач прописал какие-либо лекарственные препараты, очень важно четко соблюдать дозировку и режим их приема.Болезни дыхательных путей, астма и аллергияОсень является очень опасным периодом для граждан, которые страдают от болезней дыхательных путей. Погода, похолодание и проливные дожди тому способствуют, еще опаснее – подхватить грипп или ОРВИ, тогда проблем не избежать.Не лишним будут и препараты для укрепления иммунитета, желательно на растительной основе, например, эхинацеи. Но перед использованием обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.При бронхите медики рекомендуют также «легкие» растительные препараты и чаи, например, грудные травяные сборы. Старайтесь всегда дышать свежим воздухом – чаще бывать на улице, а офис или жилую комнату чаще проветривать.«Одевайтесь всегда по погоде и выбирайте удобную одежду, которая не продувается. Не менее важно держать в тепле ноги и окутывать, пусть даже легким шарфом, шею и грудную клетку. Отлично, если шарф будет широким, чтобы при сильном ветре, вы могли набросить его на голову и прикрыть горло и нос. Старайтесь избегать аллергенов и питаться продуктами с большим содержанием витаминов и микроэлементов», — посоветовала медик.Проблемы с суставамиВ осенний период традиционно обостряются артриты и артрозы, которые проявляются чувством дискомфорта, тяжестью или онемением, а уже существующий, «созревший» артрит провоцирует довольно ощутимые ноющие боли. При этом, если артроз поражает только суставы, то артрит провоцирует воспалительный процесс во всем организме.«К минимуму свести риск этих заболеваний можно правильным образом жизни, умеренным и сбалансированное питанием и, конечно же, регулярными занятиями спортом. Тем, кто уже страдает хронической болезнью, нужно как можно скорее привести в норму свой вес, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на суставы, — это поможет снизить риск обострения», — заверила врач.Специалист напомнила, что умеренные физические нагрузки людям с артритом и артрозом просто жизненно необходимы. При этом стоит посоветоваться со специалистом, чтобы выбрать для себя идеальную нагрузку с учетом возраста, физической формы и имеющихся болезней.«Важно помнить, что без движения наши суставы становятся негибкими, но и чрезмерные нагрузки на суставы могут привести к обострению. При этом, во время обострения болезни, физические нагрузки нужно прекращать», — предупредил врач.Стоит также пересмотреть свой ежедневный режим питания. В частности, отказаться от жирных, жареных продуктов, соленых закусок и красного мяса в пользу фруктов, овощей, рыбы и морепродуктов. Для костей и суставов очень полезен натуральный желатин. Потому стоит как можно чаще употреблять в пищу желе, натуральный холодец, а также мармелад. Не менее важен и питьевой режим. Эксперты рекомендуют отказаться от крепкого черного чая, кофе, любой колы и сладкой газировки и тем более алкогольных напитков в пользу чистой негазированной минеральной воды и травяных чаев.Желудочно-кишечный трактОбострение болезни органов ЖКТ или поджелудочной может проявляться расстройствами желудка, высокой температурой, резкой болью под левым ребром и прочими симптомами.«Профилактика обострений болезни поджелудочной – это, прежде всего, правильное питание. В самый сложный период в обязательном порядке откажитесь от алкоголя, жирного, острого, соленого и копченого. Ешьте здоровые продукты, обработанные паром, отваренные, печеные. Ну а если обострение произошло, то лучше поголодать (до двух суток) и взять больничный и хотя бы день придерживаться постельного режима. В качестве поддерживающей терапии следует принимать ферменты, усиливающие работу поджелудочной.Осенью нередко происходят и обострения болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Всему виной неправильное питание, переход на более жирную и тяжелую пищу, «офисные» перекусы тяжелыми и малополезными продуктами, постоянные стрессы и снижение иммунитета», — пояснила медик.Гастрит напоминает о себе «тупой» болью в желудке, чувством тяжести и изжогой, резкими и болезненными спазмами, тошнотой и вздутием желудка. Профилактика этих недугов довольно проста – питаться правильно и придерживаться всех рекомендаций врача. Есть нужно часто, но понемногу, а перерывы между приемами пищи не должны превышать 3 часов. Исключите алкоголь, кофе и газированные напитки. Поддержите желудок настоями льна, липы, березовых почек.