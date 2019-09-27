Как избавиться от камней в почках в домашних условиях: ответ врачей

Камни в почках представляют собой отложения в виде кальция, формирующиеся внутри этих органов.Мочекаменная болезнь причиняет невероятные по-своим ощущениям боли в виде колик, так что лучше не допускать её развитии вовсе.Пейте больше воды. Самый простой и базовый совет, отличающийся высокой эффективностью. Вода способствует оттоку мочи, а чем меньше мочи выходит из организма, тем выше концентрация мочевой кислоты в почках. Это может привести к формированию камней. Лимонад или апельсиновый сок содержат цитрат, что делает эти напитки еще одной альтернативой воды, если она вам по какой-то причине не по душе.Употребляете богатые кальцием продукты. Дефицит кальция в организме вызывает скачок уровня оксалатов. А это повышает риск формирования камней в почках. Поэтому нелишним будет налегать на молоко и другие богатые кальцием продукты.Избегайте животных белков. Белки животного происхождения в свинине, курице или говядине кислотны, они увеличивают уровень мочевой кислоты в моче. А это повышает вероятность формирования оксалатных камней в почках.Поменьше оксалатной пищи. Камни в почках созданы из оксалатов, то есть клея, который соединяет между собой мочу и кальций в те самые камни. Избегая употребления шпината, шоколада, батата, кофе и свеклы, можно резко снизить риск камней в почках.Меньше соли. Избыточное количество соли в моче приводят к снижению абсорбции кальция. А если уровень кальция в моче вырастает, то увеличивается и вероятность возникновения камней в почках.