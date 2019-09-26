Врачи рассказали, на какие сигналы организма стоит обратить внимание

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Эти симптомы могут свидетельствовать о серьезных нарушениях.О тех нарушениях, которые происходят скрытно от глаз, организм может сигналить вполне очевидными симптомами. Эти сигналы не всегда означают что-то серьезное, но не обращать на них внимания нельзя – в виде безобидного явления о себе может заявить опасное заболевание.Участившаяся головная боль. Прежде чем лечить головные боли, необходимо выяснять их причину. По словам врачей, в связи с тем ажиотажем, который был создан новостями о тяжелом заболевании мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк, люди стали бояться такого симптома, как головная боль. Но прежде всего важно замечать нюансы: когда появляется головная боль, как меняется ее интенсивность, связана ли она со сном, стрессом, употреблением алкоголя, кофеина или каких-то продуктов.В обычной жизни возникающая головная боль в самых частых случаях оказывается сигналом того, что человекстрадает от недостатка сахара в крови, психологического напряжения, усталости глаз или нарушенного водного баланса в организме. Также распространенными причинами такой боли могут быть повышенное давление, проблемы с позвоночником, стрессы. Если вы не можете самостоятельно установить динамику и причину, следует обратиться к неврологу.Холодные руки и ноги. Проблема постоянно холодных конечностей может быть сигналом целого спектра особенностей организм и нарушений в нем. Например, такая особенность свойственна обладателям пониженного давления, а также людям, в организме которых наблюдается дефицит витамина В12.Также холодеющие руки и ноги могут указывать на опасные отклонения, например, на аутоиммунные заболевания (волчанка, ревматоидный артрит), на болезни щитовидной железы, атеросклероз, диабет. Если холодные конечности стали ощущаться как неожиданная или новая для вас проблема, лучше не тянуть с посещением врача.Движения ногами во сне. Если ночью вы начали ощущать повышенную потребность шевелить или дергать ногами, либо в ногах стали возникать разные ощущения – покалывание, зуд, боли или судороги – это может говорить о нарушении неврологической проводимости, а также о дефиците железа, магния, витаминов группы В и кальция, которые испытывает организм. Но в более серьезных случаях причинами подобных ощущений могут стать артрит или сахарный диабет.Трещинки в уголках губ. Их появление связано с нехваткой витаминов А и группы В. Их дефицит, в свою очередь, может быть обусловлен как неправильным питание, так и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Пожелтевшие ногти. Цвет ногтей может измениться из-за того, что вы красите ногти цветными лаками без использования базы или пользуетесь средствами бытовой химии без перчаток. Но еще желтые ногти могут наблюдаться при болезнях, связанных с нервной системой, или при инфекционных заболеваниях. В свою очередь, очень бледные и белесые ногти являются вероятным сигналом об имеющейся анемии, а шелушение кожи рук и слабые ногтевые пластины – признаком дефицита витаминов группы В.Сонливость. Ставшая вдруг выраженной дневная сонливость может быть первым признаком начального этапа развития болезни Альцгеймера. Особенно стоит насторожиться, если наравне с сонливостью, усиливающейся днем, ночью, наоборот чувствуется прилив бодрости.Если с такими «капризами» своего организма столкнулся человек 50 лет и старше, нужно обязательно обратиться к врачу.