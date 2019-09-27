Врачи назвали последствия перевода часов на зимнее время для организма

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Какие последствия ждать.Переход на зимнее время многих радует, так как предоставляется возможность подольше поспать. Но это чревато последствиями. Среди них – усталость, ослабление иммунитета и даже осенняя депрессия. Но об это поподробнее.УсталостьХронобиолог Тиль Ренненберг из Мюнхена в ходе исследования доказал, что из-за перевода часов у человека может возникать усталость.В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни.Ослабевает иммунитетПеревод часов может негативно отразиться на работе иммунитета и, как результат, вылиться в простуду.Обострение хронических заболеванийЛюдям, которые страдают хроническими заболеваниями, следует ожидать обострения. Более негативно перевод часов влияет на тех, кто имеет сердечно-сосудистые болезни. У них может скакать давление, ускоряться сердцебиение.ДепрессияПереход на зимнее время может стать причиной осенней депрессии. Особенно тяжело ее переносят пожилые люди.Повышается адаптативностьНо среди последствий выделяют и позитивное изменение. Перевод часов тренирует обмен веществ и таким образом дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня.Временный дискомфорт можно устранить, если ложиться спать и вставать на час или два раньше.