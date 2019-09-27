Врачи назвали последствия перевода часов на зимнее время для организма

Какие последствия ждать.

Переход на зимнее время многих радует, так как предоставляется возможность подольше поспать. Но это чревато последствиями. Среди них – усталость, ослабление иммунитета и даже осенняя депрессия. Но об это поподробнее.

Усталость

Хронобиолог Тиль Ренненберг из Мюнхена в ходе исследования доказал, что из-за перевода часов у человека может возникать усталость.

В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни.

Ослабевает иммунитет
Перевод часов может негативно отразиться на работе иммунитета и, как результат, вылиться в простуду.

Обострение хронических заболеваний
Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, следует ожидать обострения. Более негативно перевод часов влияет на тех, кто имеет сердечно-сосудистые болезни. У них может скакать давление, ускоряться сердцебиение.

Депрессия

Переход на зимнее время может стать причиной осенней депрессии. Особенно тяжело ее переносят пожилые люди.

Повышается адаптативность
Но среди последствий выделяют и позитивное изменение. Перевод часов тренирует обмен веществ и таким образом дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня.

Временный дискомфорт можно устранить, если ложиться спать и вставать на час или два раньше.
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