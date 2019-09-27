Дерматолог рассказал, как часто можно пользоваться антиперспирантом

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Сколько действует дезодорант.Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, как правильно использовать дезодорант и антиперспирант, чтобы они не нанесли вреда.Дезодоранты и антиперспиранты существенно различаются между собой. Первые направлены на то, чтобы предотвратить активное размножение бактерий, провоцирующих неприятный запах и применяются при умеренном потоотделении. Вторые способствуют тому, чтобы пот не вырабатывался в принципе, и используются только при избыточном потоотделении.Дезодорант действует примерно 6 часов. Антиперспирант имеет более длительный эффект, он блокирует выработку пота благодаря солям алюминия. По словам врача, их используют один раз в 3-10 суток, т. е. они не предназначены для ежедневного применения.Любое средство необходимо наносить на чистую, сухую кожу. Если вы походили сутки или двое, а потом решили намазать подмышки дезодорантом, в этом нет смысла, потому что там уже создан настоящий рай для бактерий. Первым делом нужно помыться.Медик подчёркивает, что наносить средства против пота после эпиляции ни в коем случае нельзя. Должны пройти хотя бы сутки. Когда вы идёте в спортзал, лучше вообще ничем не пользоваться, кроме мыла и воды.Наличие волос в подмышечных впадинах создаёт отличные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, их активного роста, а значит, увеличивает запах пота.