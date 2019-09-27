Медики подсказали, как распознать сбой в работе щитовидной железы

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Важные симптомы.Специалисты назвали основные симптомы сбоя в работе щитовидной железы.Одним из признаков проблем с щитовидкой может стать изменение в росте волос. Например, резкое облысение или появление лишних волос на теле. Также стоит насторожиться при постоянном першении в горле и ощущении кома.Грозным признаком может быть колебание веса, особенно резкое похудение в случае, если рацион не менялся, а физнагрузки не увеличивались. Появление постоянной усталости, сонливости или раздражительности также свидетельствует о возможном сбое в работе этого важного органа. Особенно характерными для нарушений в работе щитовидной железы являются вспышки внезапной агрессии у ранее уравновешенного человека.Молодых девушек с недостаточной функцией щитовидной железы часто беспокоят сильные беспричинные страхи, депрессии, тревожность.Для сбоя щитовидной железы свойственно состояние внутренней разбалансированности — человеку становится трудно сконцентрироваться, мысли «скачут».Патологии щитовидной железы занимают второе место по распространённости среди всех заболеваний желёз внутренней секреции (после поджелудочной железы). Неполадки в работе этого органа диагностируют у каждого десятого жителя планеты, следует из отчёта ВОЗ. Эндемический зоб, гипотиреоз и другие болезни щитовидки с каждым годом обнаруживаются всё чаще.