Кардиологи выяснили, в какой день недели чаще всего случаются инфаркты

Важные факты о сердце.Специалисты Польского Центра сердечных болезней рассказали несколько интересных фактов про сердце и риск возникновения инфарктов.Так, выяснилось, что сердце не любит понедельники. По словам кардиологов, один из факторов, увеличивающий риск инфаркта, — стресс на работе. Поэтому 17% инфарктов происходят именно в понедельник, то есть первый рабочий день после выходных. На период от вторника до пятницы приходится около 15% таких случаев, а в выходные — 11-12%.Большинство инфарктов случается не утром, как всегда считалось, а между полуднем и 18:00 — 35%. Ночь — самое безопасное время.Примечательно, что периоды отпуска и путешествий не относятся к благополучным. В первый и последний день отпуска риск инфаркта повышается в несколько раз. И опять всё дело в стрессе – вначале это связано с волнением перед поездкой, а потом, как правило, в нежелании возвращаться к рабочим будням.Также свою роль здесь играют поездки в жаркие страны, экстремальные виды спорта без предварительной подготовки, смена рациона.После 20 градусов выше нуля риск инфаркта повышается буквально с каждым градусом, предупреждают врачи. Но особенно вредны резкие перепады температуры.Инфаркт — одна из основных причин летальных исходов в большинстве развитых стран.