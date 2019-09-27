Врачи рассказали, какие продукты особенно полезны гипертоникам

Какие фрукты рекомендуется есть.Людям, страдающим от гипертонии, важно употреблять продукты, которые богаты калием, магнием, клетчаткой и витамином С.Из фруктов нужно отдавать предпочтение цитрусовым, они отлично справляются с понижением холестерина, а, следовательно, проблем с сосудами будет меньше. Одного апельсина в день достаточно для профилактики.Также специалисты рекомендуют ввести в рацион бобовые, в частности, фасоль. А среди орехов лучше всего выбрать миндаль. Он повышает эластичность сосудов, помогает контролировать уровень холестерина.Но основной упор специалисты делают на овощи. Среди них выделяют картофель, свеклу, красный болгарский перец и брокколи. В них содержится большое количество витамина С, а также, рекомендуемые калий, магний, кальций и клетчатка. Но нужно учитывать способ приготовления и дозировку. Например, брокколи достаточно 200 граммов. А картофель лучше запекать в кожуре, не используя соль.Также шпинат, сельдерей и шиповник привлекли внимание специалистов. Шпинат содержит большое количество магния, который снижает нагрузку на сердце. А сельдерей способствует снижению выработки гормонов стресса. Шиповник же очень богат витамином С, и способствует расширению сосудов, что обеспечивает плавный кровоток по всему телу.