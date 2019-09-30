Названы бюджетные альтернативы семенам чиа и ягодам годжи

Чем заменить суперфуды.Популярность набирают суперфуды — пищевые добавки, к которым относятся чиа, киноа, ягоды годжи, спирулина, масло какао и кокоса и многое другое.Однако цены на такие продукты нельзя назвать демократическими. Но не спешите тратиться на модные и дорогие суперфуды — их можно заменить бюджетными и не менее полезными продуктами.Чиа заменить на семена льна100 грамм семян чиа будут стоить от 50 до 200 гривен. Взамен можно приобрести лен, который является эквивалентным чиа и стоимость которого не будет превышать 20 гривен за 100 грамм.Вместо киноа — принимать пшеноЗерна киноа считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа. Но крупу можно заменить обычным пшеном или гречкой, которые стоят в несколько раз дешевле, а по питательности и белковому составу одинаковые с киноа.Заменить ягоды годжи на клюквуОтличной альтернативой ягодам годжи может стать клюква, цена которой в 4 раза меньше стоимости экзотических ягод.Подсолнечное масло вместо масла какао и кокосаМасла какао и кокоса безусловно обладают полезными свойствами и могут использоваться не только в приготовлении блюд, но и как наружное средство. Однако действительно полезное масло будет стоить около 300 гривен, а в кулинарии его всегда можно заменить подсолнечным маслом.Пекмез заменить на медПекмез — сгущенный сироп фруктов, ягод, овощей, популярный на Востоке. Однако есть бюджетный украинский заменитель — мед.