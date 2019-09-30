Названы бюджетные альтернативы семенам чиа и ягодам годжи
Популярность набирают суперфуды — пищевые добавки, к которым относятся чиа, киноа, ягоды годжи, спирулина, масло какао и кокоса и многое другое.
Однако цены на такие продукты нельзя назвать демократическими. Но не спешите тратиться на модные и дорогие суперфуды — их можно заменить бюджетными и не менее полезными продуктами.
Чиа заменить на семена льна
100 грамм семян чиа будут стоить от 50 до 200 гривен. Взамен можно приобрести лен, который является эквивалентным чиа и стоимость которого не будет превышать 20 гривен за 100 грамм.
Вместо киноа — принимать пшено
Зерна киноа считаются лучшим источником волокон, белков, витаминов группы В и железа. Но крупу можно заменить обычным пшеном или гречкой, которые стоят в несколько раз дешевле, а по питательности и белковому составу одинаковые с киноа.
Заменить ягоды годжи на клюкву
Отличной альтернативой ягодам годжи может стать клюква, цена которой в 4 раза меньше стоимости экзотических ягод.
Подсолнечное масло вместо масла какао и кокоса
Масла какао и кокоса безусловно обладают полезными свойствами и могут использоваться не только в приготовлении блюд, но и как наружное средство. Однако действительно полезное масло будет стоить около 300 гривен, а в кулинарии его всегда можно заменить подсолнечным маслом.
Пекмез заменить на мед
Пекмез — сгущенный сироп фруктов, ягод, овощей, популярный на Востоке. Однако есть бюджетный украинский заменитель — мед.
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