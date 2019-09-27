Стало известно, какая работа повышает склонность к набору веса

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Каких профессий следует избегать.Работа тоже может стать причиной появления лишних килограммов. Выяснилось, что у людей, которые зачастую работают в ночные смены или обязаны ездить по странам, а значит регулярно менять часовые пояса, чаще всего случается воспаление кишечника. Помимо этого у таких людей имеется высокая склонность к набору веса, утверждают ученые из Португалии.Согласно данным, которые специалисты получили в результате исследований — функции группы иммунных клеток ILC3, которые сказываються на здоровье кишечника, находятся под прямым контролем мозга.По этой причине, нехватка нужного отдыха или нерегулярный сон, могут спровоцировать серьезные последствия для здоровья, в том числе и привести к целому ряду заболеваний. Ведь именно из-за того, что человек не соблюдает полноценный режим и редко отдыхает, у него становиться меньше число иммунных клеток ILC3 в организме. Таким образом нарушается кишечный барьер, что приводит к накоплению лишних жиров в теле человека.Исследователи из Университета штата Мичиган пришли к выводу, что те, кто не сталкивался с проблемой избыточного веса живут дольше, чем люди с ожирением и те, кто имеет недостаточную массу тела.