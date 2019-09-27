Врачи подсказали, как восстановить печень с помощью вареных раков

Люди воспринимают варёных раков, как деликатес, не задумываясь о пользе продукта для здоровья.В реальности речные жители не только украсят ужин, но и вылечат больную печень. Врачи объяснили, как восстановить орган с помощью членистоногих.Раки помогают, поскольку в их мясе сбалансированы витамины и минералы. Продукт богат белками, которые легко усваиваются организмом. За счёт чего ускоряется обмен веществ. В результате снимается нагрузка с печени.В хитиновой оболочке раков содержатся биологически активные вещества, обладающие антисептическими и заживляющими свойствами. В итоге членистоногие восстанавливают печень даже при циррозе. Тяжёлое поражение печени лечат раком. При покупке членистоногих на рынке, желательно выбирать речных, а не озёрных жителей. Животные из стоячей воды получают много бактерий, что увеличивает риск проблем с желудком.Выбирать раков рекомендуется с твёрдым панцирем, которые хранились в прозрачной воде температурой 10 градусов тепла по Цельсию. Для лечения печени медики советуют крупных и средних животных. Если раки выросли до таких размеров, значит получили достаточно питательных веществ и витаминов. То есть увеличивается польза от них.Не стоит рассчитывать на быструю победу над болезнью. Когда возник цирроз в клетках органа происходят изменения, которые не всегда поддаются лечению. В чересчур сложных случаях не спасут ни раки, ни таблетки. Поэтому врачи рекомендуют при проблемах с «химической лабораторией организма» своевременно обращаться за помощью в больницу.Признаком изменений в печени выступают неприятные ощущения в правом подреберье, слабость, повышение температуры тела. Появляются боль в суставах, вздутие живота, тошнота и рвота. В запущенных случаях кожа становится жёлтой. Чтобы не доводить дело до последней стадии, рекомендуется при первых признаках болезни идти на приём к врачу. Раки – это незаменимое профилактическое средство и даже лекарство, но пренебрегать консультацией с доктором не стоит.