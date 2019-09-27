Медики выяснили, как рис влияет на давление

При лечении рисовой диетой не понадобится принимать медикаменты и вредить здоровью.Гипертония – это частые головные боли вследствие высокого кровяного давления. Медицина преуспела в борьбе с болезнью и предлагает безопасные методы лечения. Врачи рассказали, как снизить артериальное давление с помощью популярного злака.Эксперты в сфере питания разработали специальную рисовую диету для гипертоников. Больным рекомендуют устраивать два разгрузочных «злаковых» дня в неделю. Для борьбы с гипертонией промывают стакан сухого риса, заливают на ночь водой, а утром варят без соли. Затем делят порцию на восемь частей и употребляют в течение суток через равные промежутки времени.Рис снижает артериальное давление без медикаментов, поскольку содержит много калия. Микроэлемент поддерживает сердце и улучшает состояние гипертоников. Рис легко усваивается организмом и в отличие от таблеток не подрывает здоровье.Напомним, в первую очередь аптечные лекарства вредят печени. «Химическая лаборатория» организма воспринимает медикаменты, как яд и пытается вывести отраву. В итоге печень страдает болезнями. Чтобы этого не происходило, рекомендуется заменять таблетки на рис.Злак выступает профилактическим средством и натуральным лекарством. Если регулярно устраивать рисовые разгрузочные рисовые дни, то риск гипертонии снижается в два-три раза. Врачи советуют обратить внимание на естественный метод борьбы с высоким артериальным давлением людям старше 40 лет. В таком возрасте вероятность болезней сердца и кровеносных сосудов увеличивается. Делаем вывод, что рис – для гипертоников сюрприз, поскольку мало кто знает о его пользе.При стабильно высоком давлении рекомендуется посещать терапевта. Гипертония опасна, так как увеличивает вероятность инсультов и приводит к преждевременной смерти. Поэтому пренебрегать наставлениями врача не стоит.