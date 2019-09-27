Эти продукты поддерживают уровень эстрогена у женщин

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У женщин старше 40 в организме снижается уровень эстрогена, что связано с его подготовкой к грядущей менопаузе.Чтобы поддержать организм и помочь ему не терять сразу много эстрогена, полезно употреблять в пищу определенные продукты.Симптомами нехватки эстрогена в женском организме могут быть достаточно неприятные явления – это перепады настроения, боли в молочных железах, усталость и проблемы с концентрацией, головные боли, инфекции мочеполовых путей. Также снижение уровня эстрогена у женщин усугубляет проблему ломкости костей.Какие продукты специалисты рекомендуют употреблять для поддержания уровня эстрогена?Семена льна. В них содержатся такие вещества, как лигнаны, обладающие помимо прочего эстрогенными свойствами. Проводившиеся исследования позволяют считать, что употребление семян льна снижает риск развития рака груди. Врачи рекомендуют их к обязательному употреблению женщинам в постменопаузе.Соя. Соевые бобы насыщены фитоэстрогеном изофлавоном. Ряд ученых отмечают, что его потребление может защищать от сильного снижения уровня эстрогена в крови у женщин.Кунжут. Учеными проводился эксперимент с участием женщинам в возрасте постменопаузы: в течение пяти недель они ежедневно съедали 50 граммов семян кунжута. В результате было зафиксировано повышение концентрации эстрогена, а также улучшения в показателях холестерина.Сухофрукты. По словам экспертов, в таких сухофруктах как финики, чернослив и курага содержатся высокие уровни фитоэстрогенов – веществ, действующих в организме подобно женскому эстрогену.Из свежих фруктов повышенным содержанием фитоэстрогена (лигнан) отличаются персики.Чеснок. Этот овощ также богат фитоэстрогенами и может позитивно влиять на уровень эстрогена в женском организме, попутно уменьшая для них риск потери плотности костной ткани.Фасоль и петрушка. В состав бобовых входит много биофлавонидов, которые являются фитоэстрогенами, а петрушка помогает женщина после 40-ка не только хорошо выглядеть, но и переживать ПМС без стресса и болей.