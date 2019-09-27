Названы продукты, вызывающие воспаление в организме человека

С воспалением связано развитие самых опасных и тяжелых болезней, включая диабет, сердечные недуги, рак. Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.Ученій-кардиолог Стивен Гандрих считает, что к воспалениям могут вести помидоры. В этих овощах, по словам ученого, содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. Попадая в организм человека, лектины активизируют механизмы, ведущие к воспалительным процессам.Небезопасный в этом плане также сахар. При повышении уровня сахара активнее высвобождаются молекулы цитокины, которые воздействуют на процесс воспаления. В целом все рафинированные, «быстрые» углеводы в виде таких продуктов, как торты, макаронные изделия и выпечка из белой муки могут способствовать воспалительным заболеваниям.Кроме того, воспалительные реакции могут стать следствием употребления большого количества пищи, которая готовилась с использованием растительных масел, такие как рапсовое, кукурузное, подсолнечное и соевое. Специалисты отмечают, что в них содержится нездоровое соотношение способных вызывать воспаление омега-6 жирных кислот и противовоспалительных омега-3.Еще один вид пищевых компонентов, которые ассоциируются с потерей здоровья, — это трансжиры: их потребление может вызывать системное воспаление.Крупы с глютеном обвиняются некоторыми учеными в том, что их потребление провоцирует воспалительные процессы и обостряет болезненные проявления артрита и псориаза. У некоторых людей в ответ на глютен возникает специфический иммунный ответ, который ведет к нарушениям в работе кишечника и может запускать начало аутоиммунных заболеваний. Но такую теорию о повышенной чувствительности к глютену разделяют не все врачи.Молочные продукты, как ни странно, тоже входят в список продуктов, которые способны запускать в организме воспаление. Свидетельствовать о неприятии организмом «молочки» могут головные боли, вздутие живота, боли в костях, кожные высыпания и другие симптомы воспалительных реакций.