Почему йогурт нужно есть каждый день: ответ диетологов

Благодаря включению в свой рацион йогурта можно добиться того, что процесс похудения будет происходить на 80% эффективнее.Выводы сделаны по итогам работы ученых, а во главе исследования стоял доктор Майкл Земель, сообщается на страницах International Journal of Obesity.Чтобы добиться потери лишних кг, необходимо отдавать предпочтение свежему и натуральному йогурту, который не имеет в составе вредных добавок и сахара. Даже трех стандартных порций продукта в день достаточно для того, чтобы обеспечить организму требуемый запас кальция, предупреждающего организм об отсутствии необходимости осуществлять накопление жира.Исследование показало, что использующие йогурт как перекус люди, съедающие не более 1200 ккал в день, худеют быстрее и эффективнее, нежели те, кто поглощают меньше калорий, но отказываются от перекусов.Итоги демонстрируют, что те, кто сделал йогурт частью своей диеты, на 22% более эффективно теряли вес, и на 81% — жир в области живота. Кроме того, продукт помогал худеющим людям лучше сохранять мышечную массу.