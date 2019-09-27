Этот продукт помогает унять чрезмерный аппетит и улучшает пищеварение

Чтобы активно противостоять чрезмерному аппетиту специалисты рекомендуют использовать при приготовлении блюд красный перец и отдавать предпочтение именно этой специи для придания продуктам вкуса.Всем желающим похудеть эксперты советуют никогда не допускать голода, в ином случае есть риск съесть намного больше, чем на самом деле нужно организму.«Если осенью у вас резко вырос аппетит и контролировать его сложно, ешьте больше овощей м фруктов – именно их употребляйте для перекусов. Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши», — посоветовал специалист.Притупляют аппетит также цитрусовые фрукты, особенно лимон. Он содержит ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, который поступает с пищей, и замедляет процессы пищеварения.После употребления большинства фруктов начинается выработка специального гормона, который сигнализирует мозгу о полном насыщении организма.Аналогичным эффектом обладает и острый красный перец. Если посыпать им блюдо, насыщение наступит намного быстрее.