Этот продукт помогает унять чрезмерный аппетит и улучшает пищеварение
Всем желающим похудеть эксперты советуют никогда не допускать голода, в ином случае есть риск съесть намного больше, чем на самом деле нужно организму.
«Если осенью у вас резко вырос аппетит и контролировать его сложно, ешьте больше овощей м фруктов – именно их употребляйте для перекусов. Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши», — посоветовал специалист.
Притупляют аппетит также цитрусовые фрукты, особенно лимон. Он содержит ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, который поступает с пищей, и замедляет процессы пищеварения.
После употребления большинства фруктов начинается выработка специального гормона, который сигнализирует мозгу о полном насыщении организма.
Аналогичным эффектом обладает и острый красный перец. Если посыпать им блюдо, насыщение наступит намного быстрее.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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