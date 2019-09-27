Названы причины для включения гречки в рацион осенью

В сезон обострения осенних инфекций полезно есть гречку.Ее присутствие в рационе обеспечивает важными микроэлементами, а за счет высокого уровня триптофана гречка еще и поднимает настроение, улучшает сон.Чемпион по антиоксидантам. По количеству антиоксидантов гречка – лидер среди зерновых культур. В ней, в частности, присутствуют фенольные соединения кверцетин и рутин. Данные вещества нейтрализуют в тканях организма человека свободные радикалы, которые могут приводить к образованию раковых клеток. В свою очередь рутин (витамин Р) улучшает кровообращение, помогает предотвратить сердечно-сосудистые болезни.Помогает при варикозе. Как богатый источник рутина гречиха очень эффективна в деле укрепления вен и мелких сосудов, является хорошим помощником при лечении варикоза, а также рекомендуется как средство профилактики атеросклероза.Полезна при диабете. Употребление гречки защищает от резких повышений уровня сахара в крови, это происходит благодаря ее медленному усвоению из-за большого количества аминокислот и растительных волокон. Есть данные о том, что регулярное употребление гречки помогает улучшить зрение у диабетиков.Не содержит глютена. Гречка не относится к злаковым культурам и не содержит их клейковину, которая собственно и является глютеном. Сегодня непереносимость этого вещества встречается все чаще, но гречка прекрасно вписывается в безглютеновое питание – доказано, что ее потребление не приводит к обострению целиакии, аутоиммунного заболевания, связанного с нарушением в кишечнике и развитием непереносимости глютена.Подходит аллергикам. Гречка является гипоаллергенным продуктом, она хорошо подходит для людей, которые страдают от аллергии на грязь, пыльцу и другие подобные компоненты.Защищает от пневмонии. Гречиха является прекрасным источником цинка, который помогает иммунной системе организма лучше справляться с пневмококком – главным возбудителем опасного легочного заболевания. Под его действием иммунные клетки активнее уничтожают возбудителей пневмонии.Не способствует прибавке в весе. Гречка является диетической крупой: в вареном виде она низкокалорийная. Гречка входит в список тех углеводных продуктов, которые рекомендуются дляподдержания стройности: она содержит много растворимой клетчатки, благодаря которой замедляется пищеварение и долго держится чувство сытости.