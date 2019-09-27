Чайные пакетики признали источником пластика

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Производители часто используют для фасовки чая не бумажные, а пластиковые пакетики.Пакетироваанный чай оказался одним из главных источников полимерных микрочастиц, огромное количество которых каждый год вместе со сточными водами попадает в Мировой океан.«При заварке пакетика чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это в несколько раз больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках», — отмечают ученые.Производители часто используют для фасовки чая не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей. Кроме того, в них содержится поливинилхлорид и полипропилен. Экологов давно интересует вопрос, насколько безопасна такая упаковка для здоровья человека.Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале (Канада) провели исследование, целью которого было выяснить, что происходит с обычными чайными пакетиками при погружении в кипяток.Они из нескольких пакетиков разного вида фруктового чая удалили заварку и залили их на пять минут кипящей водой. После этого ученые профильтровали воду, извлекли из нее наночастицы и при помощи электронного микроскопа изучили структуру самих пластиковых мешочков.Результаты ошеломили исследователей — в воде плавали миллиарды микро— и наночастиц пластика. При этом, как установили ученые, изначально в чае их не было, они появились уже в процессе заварки.После этого открытия экологи ввели наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Появление пластика вызывало нарушения в развитии и поведении этих беспозвоночных существ.Однако пока ученые не спешат с выводами о влиянии «чайного» микропластика на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Для этого нужно провести еще ряд исследований.