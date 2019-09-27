Медики оценили риск инфаркта и инсульта для мясоедов

Проведен интересный эксперимент.Те, кто употребляют в основном растительные продукты, чаще становятся жертвами инсульта, но зато риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у них ниже, чем у мясоедов.В течение 18 лет британские ученые наблюдали за состоянием здоровья 48 тысяч человек, которые придерживались трех самых популярных типов питания – традиционного, веганского или вегетарианского и пескетарианского. В традиционном типе питания подразумевается употребление мяса, а пескетарианцы кушают тоже самое, что вегетарианцы, но добавляют в рацион рыбу и морепродукты.Ученые следили не только за здоровьем и питанием участников исследования, но и собирали другие данные – о вредных привычках, образе жизни, отягощающей наследственности.Во время исследования среди участников было зафиксировано 1072 инсульта и 2820 случаев ишемической болезни сердца. Как оказалось, риск инсульта был на 20% выше у тех, кто питался в основном растительной пищей. Ученые считают, что это связано с низким содержанием в их рационе витамина В12, который содержится в продуктах животного происхождения. Этот витамин необходим кровеносной и нервной системам, а также важен для обмена веществ.Но на этом плюсы для мясоедов закончились. Как выяснилось, у тех, кто ест мясо, самый высокий риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта. Для пескетарианцев он ниже на 13%, а у веганов и вегетарианцев — на 22%.