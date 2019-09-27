Эксперт назвал продукты, помогающие снизить холестерин

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Что лучше есть на завтрак.Эксперт по питанию Роб Хобсон представил вниманию ТОП-6 снижающих холестерин продуктов. По словам специалиста, добавление их в рацион крайне важно, что способствует снижению риска инсульта и подобных проблем.Холестерин — это органическое вещество жировой природы, содержащееся в крови и клетках человека. Липопротеиды низкой плотности — это нездоровый его вид, который называют «плохим». С течением времени высокий уровень ЛПНП может повредить артерии, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить риск инсульта.Минимизировать вероятность указанных проблем могут определенные продукты, одним из вариантов являются хлопья из овса, которые лучше есть на завтрак. Полезные свойства в данном случае объясняются высоким содержанием клетчатки. Такие продукты, как тофу, бобы содержат соевый белок, напрямую связанный с влиянием на артерии, что следует взять во внимание.Исследования также показали, что включение в рацион орехов, таких как миндаль и арахис (50 г в день), может снизить уровень холестерина ЛПНП до 5%. Сухофрукты в свою очередь за счет содержания в ресвератрола, являющегося полифенольным антиоксидантом, улучшают здоровье сердца. В ТОП-6 входит и обезжиренный йогурт, к которому можно добавлять корицу, ваниль или лимонный сок.Масло с низким содержанием жира, обогащенное растительными стеринами, тоже положительно влияет на уровень холестерина. Эти соединения добавляются во многие продукты, включая спреды, молоко, апельсиновый сок и йогурт. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и форель, богаты Омега-3 жирными кислотами, которые повышают уровень ЛПВП и снижают показатель ЛПНП, а также влияют положительным образом на показатель триглицеридов в крови.