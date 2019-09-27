Названы продукты, насыщающие организм кальцием

Лучшие источники элемента.

Научные сотрудники рассказали, какие продукты можно есть, чтобы обеспечить организм кальцием.

Эксперты напоминают, что самыми лучшими источниками кальция являются молочные продукты.

Однако существует и другая еда, которая насыщена этим микроэлементом.

Например, вы знали, что в миндале, в 23 орешках, содержится более 75 мг кальция?

Кроме насыщения организма полезным элементов, миндаль и любые орехи улучшают работу головного мозга, очищают кровь и хорошо влияют на организм в целом.

Не менее полезны и сардины: в 100-граммах содержится более 351 мг кальция, помимо этого, сардины богаты омега-3 жирными кислотами, фосфором, цинком, йодом, натрием, витаминами B12 и D.

И конечно же, лосось, в 100-граммах которого содержится более 44 % от суточной дозы кальция.
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