Названы продукты, насыщающие организм кальцием

Лучшие источники элемента.Научные сотрудники рассказали, какие продукты можно есть, чтобы обеспечить организм кальцием.Эксперты напоминают, что самыми лучшими источниками кальция являются молочные продукты.Однако существует и другая еда, которая насыщена этим микроэлементом.Например, вы знали, что в миндале, в 23 орешках, содержится более 75 мг кальция?Кроме насыщения организма полезным элементов, миндаль и любые орехи улучшают работу головного мозга, очищают кровь и хорошо влияют на организм в целом.Не менее полезны и сардины: в 100-граммах содержится более 351 мг кальция, помимо этого, сардины богаты омега-3 жирными кислотами, фосфором, цинком, йодом, натрием, витаминами B12 и D.И конечно же, лосось, в 100-граммах которого содержится более 44 % от суточной дозы кальция.