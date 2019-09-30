Медики назвали продукты, которые нельзя есть на голодный желудок
Когда пустой желудок уже урчит, хочется наброситься на ароматные блюда с острыми приправами. Но из-за специй в желудке могут усилиться неприятные ощущения.В животе пусто, и ничто не смягчает действие специй, когда они контактируют с выстилкой желудка,.
Фрукты сами по себе не убьют голод. Сахар, содержащийся во фруктах, поступает в кровь медленнее, чем сахар из конфет, благодаря клетчатке, но это не спасет от желания поесть.
В пяти крекерах может прятаться до 100 килокалорий, которые никак не помогут справиться с голодом. Это главная проблема фастфуд-закусок: из-за большого количества легкодоступных углеводов они резко повышают уровень сахара в крови, который потом быстро падает. И вы снова хотите есть.
Суши также нельзя есть натощак. В рисе мало клетчатки, а от соленого соуса хочется пить. Но наш мозг путает жажду и голод. Пытаясь наполнить одновременно пустой желудок и заесть жажду, вы съедите больше. Расплачиваться будете чувством тяжести.
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Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
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