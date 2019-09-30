Медики рассказали о малоизвестных лечебных свойствах лаванды

Растение действует не хуже лекарств.Лаванда очень известное многолетнее вечнозеленое растение, покоряющее своей изящностью, красотой, тонким ароматом. Помимо прекрасного внешнего вида, лаванду используют при лечении множества заболеваний. А чай с лавандой является древним лекарством от головной боли. Применение масла лаванды очень широко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лента.Медики поделились информацией о малоизвестных лечебных свойствах лаванды. Растение считают хорошим антисептиком, а еще оно отличается противовоспалительными свойствами.Благодаря лаванде можно избавиться от острой боли, что обеспечивается за счет содержания в ней полисахаридов. Последние помогут подавить болевые ощущения, близкие к тем, что возникают при артрите.Благодаря растению есть возможность снизить проявления астмы, ведь она отличается свойством противостоять аллергическим воспалениям.Использовать лаванду рекомендовано при желании избавиться от прыщей. За счет противовоспалительного эффекта средство снижает риск развития акне, экземы и некоторых других кожных проблем.Обратить внимание на лаванду можно при высоком кровяном давлении, ведь она расслабляет. Иногда растение действует не хуже лекарств от гипертонии.