Как избавиться от гельминтов без лекарств: совет врачей

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Натуральный народный рецепт можно давать даже детям.Простые компоненты парализуют гельминтов и создают невозможные условия для их размножения.Теплые дни официально подошли к концу, а значит настала пора выводить паразитов, попавших в организм летом. Плохая санитария, слабо вымытые овощи и фрукты, недожаренное мясо, а также контакт с животными — всё это приводит к занесению гельминтов в организм.Глисты приживаются в человеческом теле, доставляют массу неудобств и портят здоровье. Люди считают, что вывести паразитов поможет тыквенное «молочко». В состав природного лекарства от глистов входят неочищенные тыквенные семечки, сушеные соцветия пижмы, имбирный порошок и гвоздика, перемолотые до состояния порошка.Пару ложек полученноё смеси добавляют в чистую дистиллированную воду и принимают 2-3 раза в день. Первый паразит уползёт уже через день, но для полного истребления понадобится 3 недели регулярного приёма, с периодическими короткими перерывами. Все компоненты рецепта полезны, а потому его дают детям. Тыквенные семечки не содержат токсических веществ и богаты на кукурбитин, парализующий глистов и помогающий в выведении их из кишечника.Глисты живут в среде богатой на сахара и углеводы, а применение молотой пижмы добавляет в организм горькие вещества, вынуждающие их покидать тело. Соединяя все компоненты «молочка» и регулярно употребляя их, человек создаёт среду, в которой глистам жить невозможно. Несмотря на всю силу средства важно соблюдать правильную диету, не дающую глистам размножаться.Медики напоминают, что самолечение может быть опасным и перед приемом тыквенного молочка важно обратиться к лечащему врачу за консультацией.