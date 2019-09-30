Названо лучшее средство для восстановления зрения

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Особый рецепт смузи на завтрак способен восстановит зрение на 100%.Современная жизнь подразумевает под собой проведения большей части дня сидя за монитором компьютера, телефона или планшета.Всё эти устройства негативным образом сказываются на качестве зрения человека, поэтому медики решили выяснить, какие продукты нужно включить в ежедневный рацион на завтрак, чтобы тяжёлый рабочий день в окружении гаджетов стал с менее губительным для глаз.Чтобы зрения было как у орла, а здоровье как у быка, эксперты советуют с приходом холодов начинать приём пищи именно со смузи, так как этот напиток подразумевает под собой витаминный коктейль из свежих фруктов и ягод. Для тех, кто постоянно за ПК, найдено лучшее сочетание ингредиентов для поддержания здоровья глаз. В состав целебного напитка должны входить черника (около 200 г), предварительно замоченная в воде курага (5 шт), миндальное молоко (200-400 мл), банан (1-2 шт) и шепотка кардамона или палочка корицы. Все эти компоненты содержат в себе необходимые для поддержания и восстановления качества зрения витамины С, А и Е. В кураге содержится необходимый каротин, а чернику издавна принято считать главным лекарством для глаз. С её помощью можно избавиться от воспаления, красноты глаз.Такой завтрак можно считать универсальным решением насущной проблемы 21 века. Важно только предварительно убедиться, что ни одни из компонентов смузи не вызывает аллергической реакции у организма.